Addio a Ermanno Corsi voce autorevole del Premio Capri-SMichele e custode dell’anima culturale dell’isola

Con profonda tristezza, il Premio Capri-S. Michele comunica la perdita di Ermanno Corsi, voce autorevole e custode dell’anima culturale dell’isola. Dal 1985, Ermanno ha illuminato le sue edizioni con passione e competenza, contribuendo a fare del Premio un punto di riferimento per il confronto culturale. La sua dedizione rimarrà per sempre nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato.

Il Premio Capri-S.Michele esprime grande cordoglio per la scomparsa di Ermanno Corsi, avvenuta a Napoli il 21 giugno. E gli esprime gratitudine e riconoscenza, sia per essere stato dalla Seconda Edizione del 1985 sempre componente della Giuria, sia per il suo fondamentale sostegno per il lancio e lo sviluppo del Premio, che riteneva occasione e sede di un confronto culturale a tutto campo. Fin dal 1987 si assunse anche il compito di scrivere per le Cerimonie di proclamazione dei vincitori e di assegnazione dei premi le relazioni per i Premi Capri-S.Michele di varia umanità, attribuiti a personalità che hanno raggiunto un elevato grado di affermazione e prestigio nelle proprie attività professionali ed hanno un particolare rapporto con l’Isola di Capri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

