Acerbo Prc | Usa e Israele terroristi minaccia per l'umanità intera

In un contesto globale in cui la pace e la sicurezza sono costantemente minacciate, le azioni di USA e Israele continuano a destare preoccupazione. La loro politica di intervento e espansione militare dimostra come siano diventate le principali potenze terroristiche, mettendo a rischio l’intera umanità. È fondamentale analizzare criticamente queste dinamiche per comprendere le vere ragioni dietro i conflitti e promuovere un futuro di giustizia e dialogo.

ROMA – “Il bombardamento dell’Iran ordinato da Trump conferma che USA e Israele sono le due principali potenze terroriste del pianeta e una minaccia per l’umanità intera. Per l’imperialismo occidentale non esistono legalità e diritto internazionale. Tutta la propaganda sui nuovi Hitler serve a celare il dato di fatto incontrovertibile che gli USA hanno una potenza e una presenza militare su tutto il pianeta che costituiscono una permanente minaccia per tutti i popoli”. È quanto scrive in una nota il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo. “È sempre più evidente – aggiunge – che l’impunità di cui gode Israele è conseguenza del fatto che agisce come strumento degli Stati Uniti in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Acerbo (Prc): “Usa e Israele terroristi, minaccia per l’umanità intera”

Il presidente ha definito «un successo» l'operazione, mentre Netanyahu ha ribadito la convinzione che alla pace si possa arrivare solo con la forza. Teheran, intanto, continua a lanciare missili su Israele e minaccia: «Ci saranno conseguenze eterne» Vai su Facebook

Israele-Iran: una grave minaccia per le fondamenta della civiltà umana; LE REAZIONI / 2 – Il mondo ebraico si mobilita a difesa di Israele; L’attacco a Bushehr: l’Apocalisse annunciata.