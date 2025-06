Accostato al Napoli | O’Riley sorprende ha scelto un altro club italiano

Sorpresa al mercato del Napoli: Matt O’Riley, inizialmente accostato ai partenopei, ha scelto un altro club di Serie A. Il club azzurro continua a rinnovarsi con ambizione, consapevole delle sfide imminenti, tra cui la difesa dello Scudetto e le molteplici competizioni da affrontare. La campagna di rafforzamento va avanti senza sosta, ma questa scelta apre nuovi scenari e riflessioni sul futuro e sulle strategie del Napoli. In ogni caso, il calciomercato riserva ancora molte sorprese.

Sorpresa per quanto riguarda uno dei nomi accostati al Napoli, ossia Matt O'Riley: il centrocampista avrebbe scelto un altro club di Serie A. Il mercato del Napoli è nel vivo già da tempo: il club azzurro è al lavoro per cercare di rinforzare il più possibile il proprio organico, non un dettaglio se si considera che la squadra di Antonio Conte sarà impegnata in ben quattro fronti. In palio, in particolare, c'è uno Scudetto da difendere, ma c'è anche la volontà di puntare a un buon cammino nella prossima UEFA Champions League, competizione in cui la SSC Napoli fa il suo ritorno dopo un anno di digiuno.