Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati i dati della Tuscia

L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nella Tuscia rappresenta una sfida fondamentale per garantire un futuro più sicuro e dignitoso a questi bambini. Nonostante un lieve calo nei numeri, i Msna nel nostro Paese restano migliaia, vulnerabili e bisognosi di protezione. È indispensabile rafforzare le tutele e le risposte sociali per assicurare loro un percorso di integrazione e speranza, affinché si possano davvero sentirsi accolti e sostenuti.

Nonostante un trend in diminuzione, i minori stranieri non accompagnati (Msna) nel nostro paese sono migliaia. L'assenza di un sostegno genitoriale o comunque di figure di riferimento rende questi bambini e bambine particolarmente vulnerabili. Condizione che richiede tutele speciali affinché si.

