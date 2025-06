Accerchiata e molestata in viale Trieste tra i passanti rischiato il linciaggio

Un episodio inquietante scuote il centro di Pesaro: una giovane donna è stata molestata e circondata da un gruppo di ragazzi, sotto gli occhi sbigottiti di passanti e turisti. La scena, avvenuta tra le luci della movida tra viale Trieste e viale Marconi, ha rischiato di degenerare in violenza. Un episodio che solleva gravi interrogativi sulla sicurezza urbana e sul rispetto dei diritti delle donne.

Pesaro, 22 giugno 2025 – L’ha palpeggiata in viale Trieste, sotto gli occhi di turisti e passanti, e ora rischia la denuncia per violenza sessuale. È quanto accaduto venerdì sera a una ragazza, poco prima delle 23, all’angolo con viale Marconi, cuore della movida pesarese, tra gelaterie, locali e famiglie a passeggio. Secondo diversi testimoni la giovane sarebbe stata accerchiata da un gruppo di ragazzi, tutti maggiorenni, e uno di loro, in evidente stato di alterazione alcolica, avrebbe allungato le mani verso di lei. L’aggressione è durata pochi istanti, ma ha scatenato lo sgomento di chi, trovandosi in viale, ha allertato velocemente la Questura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accerchiata e molestata in viale Trieste tra i passanti, rischiato il linciaggio

