Accadde oggi | 22 giugno la prima Olimpiade dell’era antica

Il 22 giugno 776 a.C., nel cuore del Peloponneso, nasceva l’evento che avrebbe segnato la storia dello sport e della cultura occidentale: la prima Olimpiade dell’era antica. Questa festa pagana, celebrata ogni quattro anni in onore di Zeus, univa gli athleti di tutta la Grecia in un’atmosfera di competizione e gloria. Scopriamo insieme come questa tradizione millenaria abbia plasmato il nostro modo di percepire il coraggio e la disciplina.

Una vera festa pagana, che si teneva ogni quattro anni, in onore dell’inizio dell’estate Il 22 giugno 776 a.C. a Olimpia, nel Peloponneso centrale, si aprì la prima Olimpiade, L’inaugurazione avvenne proprio il giorno dopo il solstizio d’estate, quando in Grecia . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 22 giugno, la prima Olimpiade dell’era antica

Accadde oggi: 22 giugno, la prima Olimpiade dell'era antica

