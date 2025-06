Aaron Durogati vince la Red Bull X-Alps la maratona in parapendio più dura al mondo

Aaron Durogati, campione italiano e tra i migliori piloti di parapendio al mondo, ha conquistato la vittoria nella Red Bull X-Alps, una delle competizioni più estreme che unisce corsa e volo attraverso le Alpi. In otto giorni intensi, ha dimostrato che l’abilità, il coraggio e la passione possono portare in vetta anche le sfide più difficili. Questo trionfo segna un nuovo capitolo nell’evoluzione del parapendio e dell’avventura.

Otto giorni per "circumnavigare" le Alpi, di corsa o in volo. L'italiano Aaron Durogati, uno dei migliori piloti di parapendio del mondo, è arrivato primo al traguardo della Red Bull X-Alps, la competizione di parapendio più estrema che si svolge ogni due anni. Un successo quello dell'atleta nato il 6 giugno del 1986 a Merano ancora più importante perché è riuscito a strappare lo scettro al campionissimo della X-Alps, lo svizzero Christian "Chrigel" Maurer, "Chrigel the Eagle", vincitore di tutte le edizioni della competizione dal 2009. Aaron ha fatto una scelta diversa da tutti durante l'ultima tappa e il suo intuito l'ha aiutato a stare davanti e a raggiungere per primo il traguardo di Zell am See, in Austria.

