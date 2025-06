A Zona Bianca si approfondisce la crisi mediorientale

Nell’affascinante cornice di “Zona Bianca”, Giuseppe Brindisi ci accompagna in un viaggio tra le pieghe di una crisi mediorientale che rischia di coinvolgere l’intera regione. A dieci giorni dall’inizio dei violenti scontri, il rischio di un’escalation globale si fa sempre più concreto, alimentando preoccupazioni e tensioni internazionali. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa intricata vicenda e quali potrebbero essere le ripercussioni future.

MILANO – Oggi, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi approfondirà la crisi mediorientale cercando di analizzare le conseguenze di un conflitto che, a dieci giorni dal suo inizio, continua a registrare ondate di attacchi aerei israeliani contro obiettivi in Iran ai quali Teheran continua a rispondere. L’escalation preoccupa la comunità internazionale, che teme il rischio di un conflitto esteso. Spazio, poi, al caso Garlasco: questa settimana è iniziato l’incidente probatorio nell’ambito della nuova inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi. Mentre gli esperti sono al lavoro per riesaminare i reperti raccolti nel 2007, ci si interroga se, dopo 18 anni, sia davvero possibile arrivare ad una nuova verità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - A “Zona Bianca” si approfondisce la crisi mediorientale

