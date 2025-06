A Tel Aviv un cartellone dedicato a Trump | Grazie Signor Presidente

A Tel Aviv, un cartellone mostra un messaggio che risuona forte e chiaro: "Grazie, signor Presidente!" Dopo gli attacchi aerei statunitensi su siti nucleari iraniani, questa commossa dedica riflette le tensioni e le alleanze che plasmano il panorama geopolitico. È un'istantanea di un momento decisivo, che invita a riflettere sulle conseguenze delle azioni internazionali e sulla complessità delle relazioni mondiali.

Tel Aviv, 22 giu. (askanews) - Un grande cartellone pubblicitario a Tel Aviv mostra il messaggio "Grazie, signor Presidente!" accompagnato da una foto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo che gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi aerei su tre siti nucleari iraniani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Tel Aviv un cartellone dedicato a Trump: Grazie, Signor Presidente

Israele, esplosioni a Tel Aviv. Trump: l’Iran vuole trattare. L’incontro del presidente Usa con Meloni - Una tensione crescente scuote il Medio Oriente: sirene a Tel Aviv, attacchi missilistici dall’Iran e un sorprendente abbandono del G7 da parte di Donald Trump per negoziare con Teheran.

