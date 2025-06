A Solferino il raduno della Croce Rossa | oltre 5.000 fiaccole e un minuto di silenzio per Gaza e il Medio Oriente

A Solferino, il cuore pulsante della solidarietà, si è acceso con oltre 5.400 fiaccole e un silenzioso omaggio a Gaza e al Medio Oriente, dove quotidianamente si consumano violenze che spezzano vite innocenti. Un gesto potente di unità e speranza, che ha attraversato i cuori di volontari e cittadini, uniti nel ricordare il dramma e nel chiedere pace. Queste emozioni rinnovano l'impegno per un mondo migliore e più giusto.

Una Solferino (MN) con 5.400 fiaccole accese e con il pensiero rivolto a Gaza, alle violenze che si consumano quotidianamente in Medio Oriente e che non risparmiano nessuno, che uccidono indifesi, bambini, operatori umanitari, che spezzano vite e distruggono ospedali, impediscono aiuti. Queste le emozioni che sabato sera, dal palco di piazza Castello, hanno attraversato i cuori delle Volontarie e dei Volontari presenti per celebrare la nascita di un Movimento che, oggi più che mai, fa la differenza attraverso il suo operato nella vita di molte persone, in Italia e in tutto il mondo. “Viviamo tempi molto, molto difficili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - A Solferino il raduno della Croce Rossa: oltre 5.000 fiaccole e un minuto di silenzio per Gaza e il Medio Oriente

