a Solferino il raduno della Croce Rossa, un momento di solidarietà e speranza che ha visto oltre 5.400 fiaccole accese e un commovente minuto di silenzio per Gaza e il Medio Oriente. Un gesto collettivo che testimonia come anche nelle notizie più drammatiche, la forza umana possa unirsi per chiedere pace e giustizia. Queste emozioni, condivise sotto il cielo stellato, rimarranno nel cuore di tutti.

Una Solferino (MN) con 5.400 fiaccole accese e con il pensiero rivolto a Gaza, alle violenze che si consumano quotidianamente in Medio Oriente e che non risparmiano nessuno, che uccidono indifesi, bambini, operatori umanitari, che spezzano vite e distruggono ospedali, impediscono aiuti. Queste le emozioni che sabato sera, dal palco di piazza Castello, hanno attraversato i cuori delle Volontarie e dei Volontari presenti per celebrare la nascita di un Movimento che, oggi più che mai, fa la differenza attraverso il suo operato nella vita di molte persone, in Italia e in tutto il mondo. “Viviamo tempi molto, molto difficili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - A Solferino il raduno della Croce Rossa: oltre 5.000 fiaccole e un minuto di silenzio per Gaza e il Medio Oriente

Le immagini dal raduno mondiale in provincia di Mantova, al quale hanno partecipato diverse società nazionali. Il presidente CRI, Rosario Valastro: "Si rispettino le convenzioni di Ginevra, i soccorritori non sono un bersaglio, i luoghi di cultura, i monumenti, i l

Cinquemila fiaccole per la pace a Solferino - 400 fiaccole accese e con il pensiero rivolto a Gaza, alle violenze che si consumano quotidianamente in Medio Oriente e che non risparmiano nessuno, che uccidono indifesi, bambini, ...