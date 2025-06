A Simeri grande partecipazione alla catechesi sul Sacro Cuore di Gesù e al Santo Rosario

Ieri pomeriggio a Simeri è stato un vero e proprio fiume di fede, con una partecipazione straordinaria alla catechesi sul Sacro Cuore di Gesù e al Rosario. La chiesa, gremita fino agli spazi esterni, ha testimoniato l’intensità della devozione dei fedeli. Don Francesco Cristofaro ha espresso gratitudine a tutti i presenti e alla fraternità della Cittadella, sottolineando come momenti così rafforzino il senso di comunità e spiritualità. Un evento che resterà nel cuore di tutti.

Ieri pomeriggio a Simeri si sono vissuti momenti di profonda spiritualità e fraternità. La chiesa, infatti, non è riuscita a contenere tutte le persone accorse per partecipare alla catechesi dedicata al Sacro Cuore di Gesù e alla preghiera del Santo Rosario, tanto che i fedeli hanno riempito anche gli spazi esterni. A raccontare l’evento è Don Francesco Cristofaro, che ha ringraziato tutti i partecipanti, la fraternità della Cittadella dell’Immacolata e i collaboratori parrocchiali per il prezioso impegno e la grande partecipazione. Un pomeriggio di fede che ha unito la comunità in un clima di gioia e condivisione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it