A Seattle tutti nudi in bicicletta per dare il benvenuto al solstizio d’estate

A Seattle, l’estate si inaugura in modo davvero originale: tutti nudi in bicicletta per celebrare il solstizio d’estate! Nonostante nuvole e pioggerellina, i ciclisti del quartiere Fremont hanno sfilato sabato scorso tra costumi colorati e glitter, dando il benvenuto alla stagione più calda dell’anno. La Fremont Solstice Parade, nata nel 1989, è ormai un appuntamento imperdibile, una grande festa di creatività e libertà che coinvolge tutta la comunità.

