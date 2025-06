A Roma innalzate misure su eventi e obiettivi Usa

Sensibilizzate ulteriormente da stamattina a Roma le misure di sicurezza, dopo l' attacco Usa ai siti nucleari in Iran. Intensificata la sorveglianza degli obiettivi sensibili americani e delle misure a tutela dell' ambasciatore. Innalzata, inoltre, la sensibilizzazione dei servizi in atto per gli eventi di oggi. Tra gli appuntamenti in programma la seconda giornata del Giubileo dei governanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Roma innalzate misure su eventi e obiettivi Usa

