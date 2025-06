A quanti punti da SInner può arrivare Alcaraz vincendo oggi il Queen’s | il distacco si assottiglia

La sfida tra Sinner e Alcaraz si fa sempre più intensa, con il distacco che si assottiglia in vista della finale del Queen’s Club di Londra. Attualmente, Jannik è avanti di 1300 punti, ma una vittoria dell’iberico potrebbe ridurre notevolmente questa distanza. Se Alcaraz trionfa, il gap si ridurrebbe a 1130 punti, lasciando aperto lo scenario in vista di Wimbledon. La lotta per la vetta entra nel vivo: chi salirà sul gradino più alto?

Jannik Sinner al momento ha 1300 punti di vantaggio nel ranking live su Carlos Alcaraz ed in caso di vittoria dell’iberico oggi nella finale del Queen’s Club di Londra ne manterrà 1130, poi i due non giocheranno la prossima settimana e dunque torneranno in campo direttamente a Wimbledon. Alcaraz vinse lo scorso anno, mentre Sinner uscì ai quarti: a Wimbledon l’azzurro ripartirà con 2730 o 2900 punti di margine sullo spagnolo, quindi è già certo di lasciare Londra da numero 1 del mondo, anche se sarà da vedere con quale margine sull’iberico. Chiusa la stagione su erba si passerà al cemento, dove Sinner ha ottenuto un ruolino di marcia quasi perfetto lo scorso anno: da agosto a fine stagione l’azzurro dovrà difendere ben 6030 punti, mentre l’iberico, molto incostante nella scorsa stagione, dovrà difenderne appena 1060. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A quanti punti da SInner può arrivare Alcaraz vincendo oggi il Queen’s: il distacco si assottiglia

