A passeggio tra i bronzi di Bezzina. Inaugurata la nuova mostra urbana.

La città come una galleria, e l’arte che oltrepassa i muri e diventa stimolo per una visione attiva dell’ambiente che ci circonda. Per offrire occasioni di riflessione, scoperta e meraviglia nel paesaggio urbano e naturale. Con l’obiettivo di potenziare l’identità culturale della città e a valorizzare gli spazi pubblici attraverso la scultura, sul Belvedere di Torre del Lago è stata inaugura l’esposizione temporanea delle monumentali opere del maestro Bernard Bezzina, artista di fama internazionale conosciuto per i suoi bronzi che fondono potenza materica e astrazione figurativa. Dopo i successi ottenuti con esposizioni dedicate ad artisti come Igor Mitoraj, Park Eun Sun, Kan Yasuda e Bruno Catalano, solo per citarne alcuni, l’amministrazione rilancia con un intervento che punta a un dialogo diretto tra arte e cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it