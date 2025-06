A Milano modella sviene nel backstage portata via in ambulanza

Durante la Milano Fashion Week, un episodio inatteso ha scosso i Chiostri di Sant'Eustorgio: una modella sviene nel backstage a causa del caldo opprimente. Soccorsa tempestivamente, è stata portata via in ambulanza, evidenziando quanto le condizioni ambientali possano influenzare anche le situazioni più glamour. Un richiamo alla necessità di maggiore attenzione al benessere delle modelle durante le passerelle.

Un malore probabilmente dovuto al gran caldo ha provocato lo svenimento di una modella nel backstage della sfilata di Qasimi, oggi alla Milano Fashion Week. Sul posto, ai chiostri di Sant"Eustorgio, è arrivata un'ambulanza per soccorrere la giovane che - secondo gli organizzatori dell'evento - avrebbe avuto un calo di pressione. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - A Milano modella sviene nel backstage, portata via in ambulanza

