A Massa un’estate tutta da vivere Alle 18 ’Arte e magia del solstizio’

a massa un’estate tutta da vivere alle 18: l’arte e la magia del solstizio si accendono nel cuore di Massa Lombarda, rendendo questa stagione un momento di rinascita e condivisione. Con 'Eventi Estate 2025', la comunità si unisce per celebrare tradizioni, innovazione e convivialità, trasformando ogni angolo della città in un palcoscenico di emozioni. L’estate massese è un’occasione per ritrovarsi, vivere i luoghi della città in modo nuovo e partecipato, accogliendo…

A Massa Lombarda, 'Eventi Estate 2025' si conferma un punto fermo nella vita culturale e sociale della città. "Abbiamo scelto di concentrare tutte le energie sull'organizzazione e sulla promozione diffusa degli eventi, coinvolgendo ogni parte viva della nostra comunità – spiega l'assessora alla Cultura e Turismo, Laura Guardigli –. L'estate massese è un'occasione per ritrovarsi, vivere i luoghi della città in modo nuovo e partecipato, accogliere linguaggi diversi, sostenere le associazioni, dare spazio alla creatività e alla memoria". Oggi a Villa Serraglio (via Stradone 22), l'associazione Il Confine propone "Arte e magia del solstizio", evento tra natura, arte e convivialità (ore 18-23).

