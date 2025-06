A House of Dynamite | il nuovo film di Kathryn Bigelow arriva su Netflix dal 24 ottobre 2025

Preparati a vivere un’emozionante avventura nel cuore della tensione mondiale con "A House of Dynamite", il nuovo capolavoro di Kathryn Bigelow. Disponibile in esclusiva su Netflix dal 24 ottobre 2025, questo thriller ad alta adrenalina tra politica e guerra promette di tenere gli spettatori col fiato sospeso. La trama, avvolta nel mistero di una crisi globale scatenata da un missile sconosciuto, si preannuncia uno dei titoli più forti dell’autunno Netflix 2025. Non perdere l’appuntamento con l’adrenalina!

È stato svelato il titolo del nuovo attesissimo film diretto dalla regista premio Oscar® Kathryn Bigelow. Si intitola A House of Dynamite e sarà disponibile in esclusiva su Netflix a partire dal 24 ottobre 2025. Un thriller ad alta tensione tra politica e guerra. A House of Dynamite si preannuncia come uno dei titoli più forti dell'autunno Netflix 2025. La trama ruota attorno a una crisi globale scatenata dal lancio di un missile non identificato contro gli Stati Uniti. Un evento che dà il via a una corsa contro il tempo per individuare i responsabili e scongiurare un conflitto su scala mondiale.

