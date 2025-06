A Gaza la reazione agli attacchi americani in Iran | Era prevedibile

Le tensioni tra Stati Uniti, Iran e Israele sono sempre più palpabili, con Gaza come scenario di una crisi che sembra ormai inevitabile. Gli abitanti di Khan Yunis, consapevoli delle alleanze e delle dinamiche regionali, prevedevano già una possibile risposta americana agli attacchi iraniani. Questa situazione complessa rischia di alimentare un circolo di escalation che potrebbe coinvolgere l'intera regione. È fondamentale seguire da vicino gli sviluppi per capire come evolverà questa intricata partita geopolitica.

Khan Yunis, 22 giu. (askanews) - Gli abitanti di Khan Yunis, nella città meridionale di Gaza, affermano di aspettarsi che gli Stati Uniti colpissero i siti nucleari iraniani perché "gli Stati Uniti d'America sono partner di Israele in tutte le sue aggressioni e guerre", secondo Thatb al-Amur, e "perché America e Israele vivono del sangue arabo e islamico in Medio Oriente", afferma Ahmed Abu Hashem. L'intervento del presidente statunitense Donald Trump minaccia di aggravare drasticamente il conflitto, dopo che Israele ha lanciato la scorsa settimana una campagna di bombardamenti senza precedenti contro l'Iran, con Teheran che ha promesso di reagire se Washington si fosse unita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Gaza la reazione agli attacchi americani in Iran: "Era prevedibile"

