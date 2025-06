A fuoco un capannone agricolo | coinvolto un trattore

Un incendio si è scatenato questa notte a San Nicola Manfredi, coinvolgendo un capannone agricolo e un trattore gravemente danneggiato. Le fiamme hanno minacciato la sicurezza dell'area, ma grazie all'intervento rapido dei Vigili del Fuoco, il rogo è stato domato e l'area messa in sicurezza. Le cause dell'incendio sono ancora sconosciute, lasciando aperte diverse ipotesi. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che potrebbe avere ripercussioni importanti per la comunità locale...

Tempo di lettura: < 1 minuto Incendio di un capannone agricolo questa notte a San Nicola Manfredi in contrada Montebello. Nel rogo è stato coinvolto un trattore che è stato gravemente danneggiato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno poi provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Nessuna ipotesi viene esclusa sulle cause che hanno scatenato l’incendio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A fuoco un capannone agricolo: coinvolto un trattore

