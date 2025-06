A fuoco i rifiuti in azienda di stoccaggio Sette squadre di pompieri all’opera

Un incendio scoppiato in un'azienda di stoccaggio a Cermenate ha coinvolto sette squadre di pompieri, allertate dai comandi di Como e Monza. Le fiamme, nate da rifiuti di vario genere in un deposito aperto, hanno generato una densa colonna di fumo visibile in tutta la zona, scatenando l'immediato allarme. La situazione rimane sotto controllo mentre i soccorritori lavorano per spegnere l’incendio e accertare le cause.

Rifiuti a fuoco a Cermenate. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio in via Santa Maria in Campo dove ha sede la ditta Haiki Recycling, ex Green Up. Sette le squadre dei vigili del fuoco inviate dai comandi di Como e Monza. Le fiamme si sono sviluppate, per cause in corso di accertamento, da rifiuti di vario genere stoccati in un deposito aperto. Immediato l’allarme, innescato dalla colonna di fumo che ha fatto scattare la richiesta di intervento dei pompieri. Dopo le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno proceduto con lo smassamento del materiale per evitare che le fiamme tornassero ad attivarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A fuoco i rifiuti in azienda di stoccaggio. Sette squadre di pompieri all’opera

