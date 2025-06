A Damasco un attacco kamikaze dell’Isis ha ucciso almeno 15 persone

Un tragico attacco kamikaze ha sconvolto Damasco, mietendo almeno 15 vittime innocenti presso la chiesa di Mar Elias. La devastazione sottolinea ancora una volta la ferocia del terrorismo in Siria, lasciando il paese e il mondo intero sgomenti di fronte a simili gesti di violenza. Mentre le autoritĂ indagano, la comunitĂ internazionale si stringe nel dolore, auspicando un passo deciso verso la pace e la sicurezza.

Sono almeno 15 i morti nell’attacco alla chiesa di Mar Elias a Damasco, in Siria, secondo un primo bilancio dei soccorritori. La Difesa Civile Siriana, un’organizzazione umanitaria attiva nel paese, dice che i morti sarebbero almeno quindici. Il ministero dell’Interno siriano ha detto che ha compiuto l’attacco un membro dello Stato Islamico (ISIS). Finora non ci sono state rivendicazioni da parte del gruppo (come avviene solitamente in situazioni simili). L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - A Damasco un attacco kamikaze dell’Isis ha ucciso almeno 15 persone

Almeno 7.670 persone, per lo piĂą civili, sono state uccise in Siria dalla caduta del governo dell'ex presidente siriano Bashar al-Assad e dall'istituzione di una nuova autoritĂ di transizione, ha riferito l'8 giugno l'Osservatorio siriano per i diritti umani (SOHR). Il ra Vai su Facebook

