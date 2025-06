A Damasco attacco dell' Isis almeno 15 morti

Un attacco brutale scuote Damasco: almeno 15 vittime tra le rovine della chiesa di Mar Elias, colpita da un attentatore suicida affiliato all'ISIS. Un atto di violenza che riaccende il dolore e la paura, mettendo in evidenza ancora una volta la minaccia costante del terrorismo nel cuore della Siria. Questa storia ci ricorda l'importanza di rimanere vigili e uniti contro ogni forma di odio e violenza.

Sono almeno 15 i morti nell'attacco alla chiesa di Mar Elias a Damasco, in Siria, secondo un primo bilancio dei soccorritori. Il ministero degli Interni siriano afferma che l'attentatore della chiesa di Damasco apparteneva al "gruppo terroristico Daesh", ossia all' Isis. Ha poi aggiunto che il " terrorista suicida " avrebbe sparato all'interno della chiesa prima di farsi esplodere. (ANSA-AFP). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Damasco attacco dell'Isis, almeno 15 morti

Almeno 7.670 persone, per lo piĂą civili, sono state uccise in Siria dalla caduta del governo dell'ex presidente siriano Bashar al-Assad e dall'istituzione di una nuova autoritĂ di transizione, ha riferito l'8 giugno l'Osservatorio siriano per i diritti umani (SOHR). Il ra Vai su Facebook

