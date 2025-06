A Cinderella Story | Chad Michael Murray vuole un sequel con Hilary Duff

Un film che ha conquistato i cuori di milioni potrebbe presto tornare a incantare le nuove generazioni. Chad Michael Murray, protagonista di "A Cinderella Story", ha espresso il desiderio di un sequel insieme a Hilary Duff, lasciando sperare in un ritorno magico. Con l'epoca dei reboot in pieno fermento, questa possibile riunione potrebbe essere la sorpresa che tutti asppeavano. Siamo pronti a rivivere le emozioni di un classico senza tempo?

L'attore di A Cinderella Story ha espresso il desiderio di tornare sul set insieme alla sua co-protagonista Hilary Duff per un possibile sequel del teen movie del 2004. Siamo ufficialmente nell'epoca d'oro di sequel, reboot e revival. Film e serie che hanno segnato un'intera generazione stanno tornando sotto i riflettori, e A Cinderella Story, teen movie amatissimo del 2004, potrebbe essere uno dei prossimi titoli a tornare sullo schermo. Un sequel di A Cinderella Story? A riaccendere l'entusiasmo è stato Chad Michael Murray, che ha interpretato il popolare Austin Ames nel film accanto a Hilary Duff.

