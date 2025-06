A che ora la MotoGP su TV8 oggi | programma in chiaro gara GP Italia 2025

Se sei appassionato di MotoGP e non vuoi perderti il Gran Premio d’Italia 2025, sintonizzati su TV8 per vivere ogni emozione in chiaro! La gara principale della classe regina si terrà nel primo pomeriggio di domenica 22 giugno, subito dopo le entusiasmanti competizioni di Moto3 e Moto2. Preparati a tifare i tuoi piloti preferiti e a scoprire cosa ha in serbo il Mugello quest’anno: un vero spettacolo di adrenalina e passione.

Il Gran Premio di Italia di MotoGP si svolgerà nel primo pomeriggio di domenica 22 giugno. La gara della classe regina rappresenterà l’acme della giornata e sarà preceduta dalle analoghe competizioni di Moto3 (nella tarda mattinata) e della Moto2 (a cavallo del mattino e del meriggio). Dunque, programma classico per l’evento nostrano. Viene da chiedersi cosa riserberà il Mugello in questo 2025. La pista è una delle più spettacolari del mondo, il pubblico è numeroso e caloroso. La conformazione del tracciato consente poi di goderne appieno da più angolazioni e, se si vuole essere in loco, c’è letteralmente l’imbarazzo della scelta relativamente alla tribuna da occupare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP Italia 2025

Il weekend di gara del Gran Premio d'Italia 2025 di MotoGP prende il via sabato 21 giugno, con un programma ricco di sessioni che culmineranno nella corsa finale di domenica. Questa manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calend

