A 7 anni esce di casa la sera a Saronno e prende il treno per Milano; il racconto della mamma

Un episodio che lascia senza parole: un bambino di soli 7 anni, con sorprendente autonomia, ha lasciato la sua casa a Saronno, ha percorso a piedi un chilometro fino alla stazione e si è imbarcato da solo sul treno per Milano, con il sogno di arrivare in una gelateria in zona Cadorna. La scena incredibile si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno assicurato il suo ritorno sicuro a casa.

Un bambino di soli 7 anni è riuscito a lasciare la sua casa a Saronno, percorrere un chilometro a piedi fino alla stazione e salire da solo sul treno delle 20:40 diretto a Milano, con l'obiettivo preciso di raggiungere una gelateria in zona Cadorna. L'episodio, avvenuto giovedì 12 giugno, si è concluso quando la Polizia

Il piccolo di 7 anni è scappato di casa e, “dopo essersi tolto l’orologio con il Gps per non farsi rintracciare”, ha preso un treno per Milano. Ore di paura Fino al ritrovamento, avvenuto a 30 chilometri da casa “Mio figlio ha una neurodivergenza, è iperattivo e cog Vai su Facebook

