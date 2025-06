81enne scende in auto la scalinata di Piazza di Spagna | il nuovo video virale

Un episodio che sfida le aspettative e suscita emozioni contrastanti nel cuore di Roma. La scena di un anziano di 81 anni che, incredibilmente, scende in auto per la famosa scalinata di Piazza di Spagna ha catturato l’attenzione del web, diventa virale in poche ore e apre una discussione sulle sfide e i limiti legati all’età. Ma come si evolverà questa storia sorprendente?

Un episodio surreale ha scosso il cuore del centro storico di Roma alle prime luci dell’alba di martedì scorso. Un uomo di 81 anni, alla guida della sua auto, ha imboccato incredibilmente la celebre scalinata di Trinità dei Monti, percorrendo un lungo tratto in discesa fino a rimanere bloccato sui gradini. L’intera scena, ripresa in un video diventato virale in poche ore, ha fatto il giro del web, sollevando un’ondata di indignazione e preoccupazione. L’intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dalla sala operativa intorno alle 4:00, è stato immediato. Una squadra specializzata, con l’ausilio di un’autogru e del carro crolli, ha provveduto al recupero del veicolo. 🔗 Leggi su Funweek.it

