61ª Mostra del Nuovo Cinema Antoine Chapon conquista tutti Premio Pesaro a Gianni Amelio

La 61ª Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro ha regalato emozioni indimenticabili, consacrando il talento di Antoine Chapon con il prestigioso premio Pesaro Nuovo Cinema e premi internazionali che hanno entusiasmato il pubblico. La rassegna si conferma come un palcoscenico di eccellenza, dove il cinema d’innovazione trionfa e scopre nuove voci. Flow...

Fa incetta di premi Al Basateen di Antoine Chapon che si aggiudica sia il premio della giuria internazionale che quello della giuria giovani alla 61ª edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro che si è conclusa con un grande successo e il premio Pesaro Nuovo Cinema a Gianni Amelio. Mentre 12 Asterisci di Telemach Wiesinger ottiene il premio del sindacato dei critici e la menzione ufficiale della giuria internazionale. Flow si aggiudica invece il premio Pesaro Film Festival Circus, infine Enea Colombi è stato giudicato miglior regista della sezione Vedomusica con il videoclip La mia parola.

James Cameron al Museo Nazionale del Cinema di Torino per una masterclass, un premio e la mostra The Art of James Cameron - James Cameron, il celebre regista e visionario di Hollywood, sarà protagonista a Torino il 9 e 10 giugno presso il Museo Nazionale del Cinema.

61esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro: annunciato il programma - Prepariamoci a vivere un'estate di emozioni e innovazione: la 61esima Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro sta per arrivare, portando sul grande schermo le voci più audaci e visionarie del cinema contemporaneo.

61ª MOSTRA INTERNAZIONALE DEL NUOVO CINEMA PESARO 14 - 21 GIUGNO 2025 Il programma di giovedì 19 giugno Il premio Pesaro Nuovo Cinema ad Arielle Dombasle, Gianni Amelio presenta “La tenerezza”, l’incontro con Tommaso Ottomano Pros Vai su Facebook

Film Festival, vince il francese Chapon: applausi scroscianti per Gianni Amelio - PESARO Si è conclusa ieri sera con grandissimo successo di pubblico e il Premio Pesaro Nuovo Cinema consegnato a Gianni Amelio la 61esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo ... corriereadriatico.it scrive