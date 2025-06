4 di Sera il generale Capitini | Posti sicuri non ci sono più

In un contesto di tensione crescente e minacce internazionali, il generale Capitini analizza le possibili reazioni dell'Iran ai recenti attacchi statunitensi. Con parole chiare e senza mezzi termini, evidenzia come in situazioni di crisi, le risposte possono sfociare in forme diverse di conflitto, spesso alimentate da strategie insidiose e drammaticamente imprevedibili. A questo punto – prosegue il generale –…

"Di solito un aggredito si rivolge alla guerra dei poveri, al sistema, al metodo di combattimento che è quello del terrorismo ": il generale Paolo Capitini, ospite d i 4 di Sera s u Rete 4, lo ha detto a proposito della possibile reazione dell'Iran ai raid statunitensi contro i suoi tre siti nucleari più importanti. Un attacco, quello di Washington, che segue giorni di raid da parte di Israele. "A questo punto - ha proseguito il generale - qualsiasi cosa in questo campo diventa un obiettivo, da una stazione della metropolitana a una base militare, un mercato, un monumento. In questo senso qui posti tranquilli e sicuri non ce e sono.

