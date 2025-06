3DS Polari3DS 1.23 | Un Fork Avanzato e User-Friendly per N3DS!

Scopri Polari3DS 1.2.3, il fork avanzato e user-friendly per Nintendo 3DS che trasforma la tua console in uno strumento potente e versatile. Grazie a funzionalità innovative, patch sperimentali e una grafica intuitiva, è perfetto sia per i principianti che per gli utenti più esperti. Un mondo di possibilità ti aspetta: esplora le novità e potenzia la tua esperienza di gioco e personalizzazione. Il futuro del 3DS è a portata di clic!

Ecco a voi Polari3DS 1.2.3, un fork personalizzato di Luma3DS con funzionalità avanzate, patch sperimentali e miglioramenti pensati sia per i principianti che per gli utenti esperti! Link Utili. TWL Redirection to SD Patch: GitHub. Rosalina con Streaming (solo New3DS): GitHub. Nightly Builds: Scarica qui. Server Discord (supporto): Unisciti. Versione tradotta in italiano (grazie a Simo): GitHub. Novità in questa Versione.  Pirate Launcher integrato  (per giochi.3ds) – GitHub  Patch TWL per emunand  (redirezione alla SD)  Rosalina con streaming  (solo New3DS)  Supporto sperimentale per cartucce Stargate3DS  (tieni premuto B  all’avvio) Prossimi Aggiornamenti. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [3DS] Polari3DS 1.2.3: Un Fork Avanzato e User-Friendly per (N)3DS!

