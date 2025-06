28 years later raggiunge un importante traguardo al box office globale in soli 3 giorni

Dopo 28 anni di attesa, "28 Years Later" conquista il botteghino mondiale in soli 3 giorni, dimostrando di essere l'evento cinematografico dell'anno. Con un debutto da oltre 60 milioni di dollari, il film ha già scritto la sua storia come uno dei successi più straordinari di sempre. Un risultato che celebra non solo il potere del cinema, ma anche l'entusiasmo di un pubblico affamato di nuove emozioni. E il meglio deve ancora venire...

andamento al box office di “28 Years Later” nel weekend di debutto. Il film 28 Years Later ha registrato un avvio di grande successo al botteghino, consolidando la sua posizione come uno degli eventi cinematografici più importanti del momento. Con un incasso stimato che supera i 60 milioni di dollari nel primo fine settimana, il film si configura come un risultato notevole per l’intera industria dell’intrattenimento. dati principali sul debutto e performance internazionale. Secondo le stime fornite da Sony Pictures Entertainment, l’incasso globale del weekend d’esordio si aggira intorno ai $60 milioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - 28 years later raggiunge un importante traguardo al box office globale in soli 3 giorni

