28 anni dopo | il sequel in arrivo tra 7 mesi

Dopo 28 anni di attesa, il sequel della celebre saga horror sta per arrivare, portando sul grande schermo nuove tensioni e inquietanti scoperte. Ambientato quasi trent’anni dopo la diffusione del Virus della Rabbia, "28 Years Later" promette di rinnovare il genere con personaggi inediti e sviluppi sorprendenti, lasciando spazio a una trilogia che si prospetta emozionante e ricca di colpi di scena. La produzione, prevista per i prossimi mesi, sta già facendo salire l’anticipazione alle stelle.

Il panorama cinematografico dedicato al genere horror si arricchisce con l'uscita di 28 Years Later, il nuovo capitolo della celebre saga iniziata da Danny Boyle. Questo film, ambientato quasi trent'anni dopo la diffusione del Virus della Rabbia, approfondisce le conseguenze di un mondo ormai post-apocalittico e introduce nuovi personaggi e sviluppi narrativi che lasciano intravedere una trilogia in fase di definizione. La produzione, prevista per i primi mesi del 2025, anticipa un sequel che promette di rivoluzionare il tono e la direzione della serie.

