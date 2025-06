28 anni dopo il regista Danny Boyle rifiutò di lavorare su un film di Alien | C' era troppa computer grafica

Sei appassionato di cinema e innovazione? Scopri come Danny Boyle, appena uscito dal successo di "Trainspotting", decise di rifiutare "Alien: La clonazione" a causa dell'eccessivo uso di computer grafica. Un passo indietro che, invece di frenare la sua carriera, lo portò a rivoluzionare il genere horror con "28 Giorni Dopo". Questa scelta dimostra come le decisioni audaci possano aprire strade inattese e ricche di successo.

Cinque anni prima di lanciare il suo franchise con "28 giorni dopo", Danny Boyle rifiutò l'opportunità di cimentarsi in una delle più grandi serie di film di fantascienza di tutti i tempi, a causa dell'eccessivo utilizzo della computer grafica. Prima di rivoluzionare l'horror con 28 Giorni dopo, Danny Boyle disse no a Alien: La clonazione. Il regista, allora reduce dal successo di "Trainspotting", rifiutò l'incarico per la difficoltà di lavorare con gli effetti digitali e l'eccessiva computer grafica. Danny Boyle rifiutò Alien: Resurrection per la troppa CGI C'era un tempo, a metà anni '90, in cui Danny Boyle era la nuova stella del cinema britannico, reduce dal successo cult di Trainspotting e corteggiato da Hollywood. 🔗 Leggi su Movieplayer.it