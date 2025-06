22 giugno a Firenze oggi torna l' antica tradizione dell' Incoronazione del Marzocco

Oggi a Firenze si riaccende una tradizione secolare: l’incoronazione del Marzocco, il leone simbolo di protezione e forza della città. Questa cerimonia, parte integrante delle celebrazioni per il Santo Patrono San Giovanni, rievoca un passato di orgoglio e identità fiorentina. Perché il Marzocco veniva incoronato? Scopriamo insieme il significato profondo di questa storica usanza che ancora oggi anima le vie del capoluogo toscano.

Firenze, 22 giugno 2025 - Oggi torna l'antica tradizione dell 'Incoronazione del Marzocco nell’ambito delle celebrazioni per il Santo Patrono della città di Firenze. Si tratta di una cerimonia che affonda le radici in una tradizione secolare, secondo la quale quattro giorni prima del 24 giugno, festa di San Giovanni, veniva posta una corona sulla testa del Marzocco, il leone simbolico protettore della città. Perché il Marzocco veniva incoronato L’incoronazione del Marzocco, che la celebre statua di Donatello posta in Piazza della Signora ritrae nell’atto di sostenere e proteggere lo stemma del giglio di Firenze, indicava come soltanto a lui fosse consentito di portare la corona: in una città libera come Firenze, nessun altro poteva essere incoronato. 🔗 Leggi su Lanazione.it