14 scienziati nucleari iraniani uccisi da Israele l’Occidente mitizza i buoni se Hitler avesse fatto lo stesso avremmo un capitolo nei libri di storia

In un mondo in cui i confini tra giustizia e vendetta si sfumano, la morte di scienziati iraniani da parte di Israele solleva domande cruciali sulla moralità delle azioni e sulla percezione del bene e del male. Se le stesse azioni fossero state compiute da altri, avremmo assistito a un capitolo diverso nella storia? Oggi, con l'eliminazione di Ali Bakhoi Kathrimi, il dilemma si fa ancora più urgente: quali sono i limiti della lotta per la sicurezza?

Probabilmente oggi avremmo un capitolo apposito nei libri di storia, per descrivere la mostruosa callosità, la repellente perfidia cui può pervenire il Male Assoluto. E quando i Buoni assassinano i Cattivi, beh, se la sono voluta, no? Oggi Israele ha assassinato Ali Bakhoi Kathrimi, scienziat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - 14 scienziati nucleari iraniani uccisi da Israele, l’Occidente mitizza i “buoni”, se Hitler avesse fatto lo stesso avremmo un capitolo nei libri di storia

I buoni argomenti di Israele sepolti dai crimini di Netanyahu - Dopo i terribili eventi del 7 ottobre, il dibattito su Israele si è polarizzato. Mentre alcuni evidenziano i gravi crimini commessi, altri cercano di difendere le ragioni di Israele, la cui immagine è spesso offuscata dalle accuse di violenze sproporzionate e crimini di guerra.

Un'altra notte di guerra, tra missili e bombe centinaia di morti. Uccisi 14 scienziati iraniani Trump alla Abc: "Putin pronto a mediare tra Teheran e Gerusalemme". Israele, prorogato fino a 30 giugno stato emergenza. Irna: "Da inizio conflitto 200 vittime in Iran". "A Vai su Facebook

