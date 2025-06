100 milioni in arrivo non da Osimhen | la mossa del Napoli

Il Napoli sta imbastendo una strategia intelligente e silenziosa, con Antonio Conte in prima linea, per rafforzare la squadra senza affidarsi esclusivamente alle grandi cessioni. Mentre si attende la possibile cessione di Osimhen, il club ha già in cantiere un piano parallelo che promette di portare 100 milioni di euro, fondamentali per finanziare i prossimi acquisti e consolidare il progetto tecnico. La direttiva di Antonio Conte è chiara: investire con intelligenza, senza perdere di vista l’obiettivo di tornare ai vertici.

Oltre alla trattativa per il nigeriano, il DS Manna è al lavoro su un piano parallelo per generare un enorme tesoretto. Una strategia chiara, in piena collaborazione con Conte, per finanziare la seconda ondata di acquisti con le cessioni "minori". Mentre tutti gli occhi sono puntati sulla potenziale, maxi-cessione di Victor Osimhen, il Napoli sta costruendo in silenzio un'altra, fondamentale fonte di ricchezza. La direttiva di Antonio Conte è stata chiara: snellire la rosa e tenere solo chi è al centro del progetto. Questa decisione ha dato il via a un piano orchestrato dal DS Giovanni Manna per generare un tesoretto da quasi 100 milioni di euro attraverso la vendita di tutti quei giocatori considerati esuberi.

