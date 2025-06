’100 anni con Mino’ la mostra alla galleria San Sebastiano

Inaugurata a San Mauro Pascoli presso la Galleria San Sebastiano, la mostra "100 anni con Mino" celebra il centenario della nascita di Guglielmo "Mino" Giovagnoli. Un viaggio tra quadri, disegni e articoli di giornale che rende omaggio a una figura poliedrica: maestro, poeta, pittore e uomo di cultura. Scopri come Mino abbia lasciato un'impronta indelebile nel cuore della comunità e nella storia locale.

Inaugurata a San Mauro Pascoli, nella galleria San Sebastiano, una mostra di quadri, disegni e articoli di giornale dal titolo ’100 anni con Mino’ per ricordare e onorare i 100 anni della nascita di Guglielmo ’Mino’ Giovagnoli. ’Mino’ si è laureato in lettere all’Università di Firenze, con una tesi sulla poesia di Giovanni Pascoli. E’ stato maestro, professore, direttore didattico, ispettore scolastico, pittore, poeta in lingua italiana e in dialetto sammaurese, giornalista e pubblicista. Dal 1945 al 1984 a San Mauro Pascoli ha diretto e organizzato diverse celebrazioni pascoliane, curando anche la pubblicazione degli atti di tre convegni di studi, da lui allestiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it