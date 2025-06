10 videogiochi in uscita nel 2025 da segnare sul calendario

possibilità di trovare il titolo perfetto per immergersi in nuove avventure. Ecco i 10 videogiochi da segnare sul calendario nel 2025, pronti a rivoluzionare il mondo videoludico e a regalare emozioni indimenticabili a tutti gli appassionati.

Il panorama videoludico del 2025 si presenta ricco di titoli attesi e novità che promettono di catturare l’attenzione degli appassionati. Sebbene il lancio di Grand Theft Auto 6 sia stato posticipato al 2026, l’anno corrente offre un calendario di uscite imperdibili, tra sequel molto attesi e giochi indie di grande impatto. Questa stagione si distingue per la varietà di generi e piattaforme coinvolte, garantendo a ogni giocatore molte opportunità di scoperta. le principali uscite videoludiche del 2025. death stranding 2: on the beach rivisita un titolo cult. Sei anni dopo il successo del primo Death Stranding, il sequel Death Stranding 2: On The Beach riapre le porte a un mondo post-apocalittico ancora avvolto nel mistero. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - 10 videogiochi in uscita nel 2025 da segnare sul calendario

In questa notizia si parla di: calendario - videogiochi - uscita - segnare

"Tornano piogge e temporali forti": la data da segnare sul calendario - Tornano piogge e temporali intensi: la data da segnare sul calendario si avvicina. La tregua anticiclonica, che ha portato condizioni più stabili nelle ultime ore, si ridurrà già da lunedì, EU ultima giornata di bel tempo.

Videogiochi in uscita su PC a Giugno 2025 - Giugno 2025 si preannuncia come un mese entusiasmante per i videogiocatori su PC, con un'ampia gamma di uscite che promettono di soddisfare ogni tipo di palato.

Sempre più fitto il calendario di appuntamenti imperdibili a tema #Japan da segnare sulla vostra agenda per la tredicesima edizione di Etna Comics 2025 Maid Okaeri Café? Dal 30 maggio al 2 giugno | Dalle 13:00 alle 1 Vai su Facebook

Un 2025 fantastico: 15 giochi da non perdere, oltre ovviamente a GTA 6; Torna la Milan Games Week & Cartoomics: tutti gli ospiti e gli eventi da non perdere; Silksong, forse c'è una data da segnare sul calendario.

Migliori videogiochi in uscita nel 2025 - I limiti di una top ten ci andavano stretti, e per questo non la stileremo: i migliori videogiochi in uscita nel 2025 sono molti di più! Riporta tuttotek.it

Bungie rimanda l’uscita di Marathon dopo i primi (deludenti) test di gioco - Se avevate segnato in calendario la data del 23 settembre, perchè ansiosi di provare questo nuovo titolo, beh cancellatela. techprincess.it scrive