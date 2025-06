Zuffi Infissi brinda al nuovo showroom Festa grande in centro

Zuffi Infissi celebra con entusiasmo l’inaugurazione del suo nuovo showroom nel cuore di Brindisi, un prestigioso spazio di 100 metri quadri in via Mazzini 41. Con il sindaco Marco Panieri e una festa ricca di energia, l’azienda rinnova il suo impegno offrendo soluzioni su misura di alta qualità. Un passo importante in una storia imprenditoriale che, dal 1965, continua a innovare e a consolidare la sua presenza sul territorio.

Festa grande per l'inaugurazione del nuovo Showroom da 100 metri quadri di Zuffi Infissi al civico numero 41 di via Mazzini. Taglio del nastro e della torta insieme al sindaco Marco Panieri per celebrare il via dell'attività della nuova sala espositiva dell'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di infissi e serramenti su misura. Il capitolo più recente di una straordinaria storia imprenditoriale, cominciata nel 1965 grazie all'intuizione di Gian Carlo Zuffi supportato dalla moglie Renata e da tempo nelle mani del figlio Paolo.

