Zevi | Con Felicittà 2025 mettiamo al centro Ostia e i giovani Su Patrimonio indisponibile stiamo andando avanti veloce

Era il 30 maggio 2022 quando l'assessore Tobia Zevi lanciò gli Stati Generali del Patrimonio, segnando l'inizio di un percorso ambizioso e condiviso. Con l’amministrazione Gualtieri in piedi da soli sei mesi, si gettarono le basi per valorizzare gli immobili comunali e promuovere il coinvolgimento dei giovani, con un occhio di riguardo al patrimonio indisponibile. Oggi, nel 2025, questa visione sta prendendo forma, consolidando un impegno deciso e innovativo per il futuro di Roma.

Era il 30 maggio 2022 quando l'assessore Tobia Zevi lanciò gli Stati Generali del Patrimonio. Con l'amministrazione Gualtieri in piedi da sei mesi, venivano gettate le basi di un percorso di recupero e valorizzazione degli immobili di proprietà del Comune. Ma anche quelle di un evento diventato. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Zevi: "Con Felicittà 2025 mettiamo al centro Ostia e i giovani. Su Patrimonio indisponibile stiamo andando avanti veloce"

In questa notizia si parla di: patrimonio - zevi - felicittà - mettiamo

Zevi: Con Felicittà 2025 mettiamo al centro Ostia e i giovani. Su Patrimonio indisponibile stiamo andando avanti veloce; INTERVISTA | Zevi: Il patrimonio immobiliare di Roma è motore di rilancio e inclusione. A Felicittà 2024 lo dimostreremo.