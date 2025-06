Zes 680 autorizzazioni uniche rilasciate e ottimismo per il 2025

Le 680 autorizzazioni uniche rilasciate attestano il successo della ZES di Ischia, aprendo nuove opportunità nel settore turistico. Questo strumento strategico semplifica la burocrazia e offre vantaggi fiscali, incentivando imprenditori e investitori a sviluppare e ampliare il proprio business in tempi record. L’ottimismo per il 2025 è tangibile: il futuro di Ischia si disegna come una terra di innovazione, crescita e attrattività, pronta a conquistare nuovi orizzonti.

“Con la Zes unica aumenta la possibilità di fruizione del territorio di Ischia dal punto di vista del turismo poiché rientra tra i settori strategici che beneficiano sia della semplificazione burocratica che delle agevolazioni fiscali. Ciò consentirà a chi intende avviare o ampliare la propria impresa di beneficiare di tempi ridottissimi per farlo. Mettiamo fine a vecchi stereotipi, i numeri dicono di 680 autorizzazioni uniche rilasciate con altrettanti progetti imprenditoriali avviati e le previsioni per il 2025 sono ottimistiche”. Sono le parole di Giosy Romano, coordinatore della struttura di Missione Zes Unica, che è intervenuto nel corso del convegno “La Zes Unica del Mezzogiorno: importante motore di sviluppo per l’isola d’Ischia” promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presieduto da Eraldo Turi, che si è svolto nella sala convegni dell’hotel Mare Blu Terme di Ischia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

