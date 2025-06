Il fronte dell’est contro l’Ucraina si infiamma ancora di più, mentre Zelensky denuncia un inganno grave da parte della Russia: invece di restituire i corpi dei soldati ucraini come concordato, Mosca avrebbe consegnato quelli russi, tra cui un cittadino israeliano. Questa mossa solleva serie preoccupazioni sulla trasparenza e sulla dignità umana, mettendo in discussione gli accordi internazionali e la volontà di rispettare i diritti dei prigionieri di guerra. La verità inizia a emergere, ma cosa ci riserva il futuro?

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver deliberatamente consegnato a Kiev i corpi di 20 soldati russi, tra questi anche un cittadino israeliano, al posto dei resti di soldati ucraini, come era stato concordato durante un recente scambio di prigionieri. "Riteniamo che lo stiano facendo deliberatamente per dimostrare di non trattenere corpi di ucraini e per minimizzare il numero di soldati russi uccisi", ha dichiarato venerdì il presidente ucraino durante una conferenza stampa sotto embargo fino ad oggi.