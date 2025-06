Zelensky | l’economia russa sta crollando

Il mondo osserva con apprensione la crescente tensione tra Russia e Ucraina, mentre Zelensky denuncia un’insistenza russa sulla guerra. Secondo il presidente ucraino, Mosca ammette di non voler cessare le ostilità, dimostrando che l’economia russa sta crollando sotto la pressione internazionale. La situazione si fa sempre più complessa: restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa crisi globale, un conflitto che potrebbe ridefinire gli equilibri mondiali.

La Russia “ha ammesso nuovamente e apertamente di non essere dell’umore per il cessate il fuoco” Lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in una dichiarazione video pubblicata su X. “La Russia vuole la guerra. O la pressione mondiale non la sta danneggiando abbastanza, o sta cercando con tutte le sue forze di salvare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Zelensky: “l’economia russa sta crollando”

