Zelensky agli alleati | Stanziate per noi lo 0,25% del vostro Pil

Quest'anno Kiev ha ottenuto 43 miliardi di dollari per finanziare la produzione interna di armi per contrastare la Russia sul campo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Zelensky agli alleati: “Stanziate per noi lo 0,25% del vostro Pil”

Zelensky chiede agli USA sanzioni più dure contro Putin se rifiuta incontro in Turchia - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello agli Stati Uniti, chiedendo sanzioni più severe contro la Russia.

Una quota ucraina nelle spese per la difesa. Zelensky agli alleati: "Stanziate per noi lo 0,25% del vostro Pil"

Una quota ucraina nelle spese per la difesa. Zelensky agli alleati: Stanziate per noi lo 0,25% del vostro Pil; Trump: stop immediato agli aiuti militari all’Ucraina contro la Russia; Sette giorni in dieci scatti (10-16 giugno).

Una quota ucraina nelle spese per la difesa. Zelensky agli alleati: "Stanziate per noi lo 0,25% del vostro Pil" - "Facciamo parte della sicurezza europea" dice il presidente ucraino. Riporta huffingtonpost.it

Zelensky, 'gli alleati devono togliere i limiti agli attacchi' - "Se vogliamo vincere abbiamo bisogno che i nostri partner eliminino tutte le restrizioni" sugli attacchi con le loro armi in territorio russo. Secondo ansa.it