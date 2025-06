Zelensky accusa | Mosca ci ha mandato corpi russi invece che ucraini

In un’atmosfera di tensione crescente, il presidente ucraino Zelensky accusa Mosca di aver consegnato a Kyiv corpi russi invece di quelli ucraini, violando gli accordi di scambio. Un episodio che mette in discussione la fiducia tra le parti e rischia di complicare ulteriormente il delicato processo di riconciliazione e pace. Zelensky afferma che questa manovra potrebbe avere ripercussioni significative...

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver consegnato a Kyiv i corpi di 20 soldati russi, tra cui anche un cittadino israeliano, al posto dei resti di soldati ucraini, come era stato concordato nell’ambito dello scambio di prigionieri. Il riferimento è all’intesa raggiunta il 2 giugno a Istanbul, in Turchia, a seguito della quale l’Ucraina ha già recuperato oltre 6 mila corpi. «Riteniamo che lo stiano facendo deliberatamente per dimostrare di non trattenere corpi di ucraini e per minimizzare il numero di soldati russi uccisi», ha dichiarato il leader ucraino. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Zelensky accusa: «Mosca ci ha mandato corpi russi invece che ucraini»

In questa notizia si parla di: corpi - ucraini - zelensky - russi

Zelensky, Mosca ci ha mandato corpi russi invece di ucraini - Il fronte dell’est contro l’Ucraina si infiamma ancora di più, mentre Zelensky denuncia un inganno grave da parte della Russia: invece di restituire i corpi dei soldati ucraini come concordato, Mosca avrebbe consegnato quelli russi, tra cui un cittadino israeliano.

Zelensky ha accusato la Russia di aver consegnato dei corpi di soldati uccisi spacciandoli per ucraini Vai su X

Di questi, un milione sono russi, di cui 250 mila sono i morti. Quattrocentomila gli ucraini, di cui i morti sono stati tra i 60 mila e i 100 mila Vai su Facebook

Zelensky ha accusato la Russia di aver consegnato dei corpi di soldati uccisi spacciandoli per ucraini; Zelensky, Mosca ci ha mandato corpi russi invece di ucraini; Trump, Russia e Ucraina stanno facendo progressi - Zelensky, Mosca ci ha mandato corpi russi invece di ucraini.

Zelensky accusa: «Mosca ci ha mandato corpi russi invece che ucraini» - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver consegnato a Kyiv i corpi di 20 soldati russi, tra cui anche un cittadino israeliano, al posto dei resti di soldati ucraini, come ... Segnala msn.com

Zelensky ha accusato la Russia di aver consegnato dei corpi di soldati uccisi spacciandoli per ucraini - Venerdì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver consegnato dei corpi di soldati uccisi spacciandoli per ucraini quando in realtà erano cadaveri di soldati russi: secondo ... ilpost.it scrive