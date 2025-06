Zazzaroni rivela | Mourinho mai vicino a Inter e Italia ecco cosa è accaduto

Ivan Zazzaroni svela la verità dietro le voci di un possibile ritorno di Mourinho in Italia. Secondo il giornalista, il tecnico portoghese non è mai stato realmente vicino all’Inter o alla Nazionale italiana, smentendo rumors e speculazioni. Ma cosa è successo davvero? Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda, che svela come si stanno realmente le cose nel mondo del calcio italiano.

Zazzaroni torna a parlare delle voci su Mourinho: come sono andate realmente le cose. Intervenuto sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha affrontato diversi temi a partire da Mourinho e la Nazionale, commentando anche le voci sull’ Inter. LA SITUAZIONE – «Mourinho non è mai stato realmente vicino alla Nazionale. È vero che l’Adidas, main sponsor delle selezioni azzurre, avrebbe gradito vederlo sulla panchina occupata fino a Reggio Emilia da Spalletti, ma lo è altrettanto che lo Special non s’è reso disponibile: da poco aveva confermato l’impegno col Fenerbahçe, al quale è legato fino al 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zazzaroni rivela: «Mourinho mai vicino a Inter e Italia, ecco cosa è accaduto»

