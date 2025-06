Zappi crescita continua | Pavia un club di vertice

Pavia si conferma un club di vertice, e Mauro Zappi è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo una stagione complessa ma vittoriosa, il tecnico imolese si rilancia lontano da casa per affrontare questa sfida ambiziosa. La città, con la sua passione per il basket, rappresenta un terreno fertile per nuove motivazioni e successi. E così, inizia una nuova avventura che promette grandi emozioni.

Nuove motivazioni a Pavia per Mauro Zappi. Dopo una stagione complicata e chiusa con la salvezza al limite del miracoloso conquistata con l’Olimpia Castello, il quarantottenne tecnico imolese riparte con una nuova avventura. Lontano da Imola, per la prima volta. "Non sarà la Pavia che una volta era in Legadue, ma parliamo sempre di una piazza molto ambiziosa – racconta Zappi –. Una terra di pallacanestro in una città simile a Imola come grandezza, come seguito e come passione per quanto ho già visto. Una città innamorata della pallacanestro con tutti i suoi pro e i suoi contro di pressioni e responsabilità, ma è una fortuna poter allenare in questi luoghi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net