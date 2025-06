Zanchetta applaude | Pio e Sebastiano Esposito? Hanno bruciato le tappe hanno una qualità

Andrea Zanchetta, ex allenatore della Primavera dell’Inter e attuale tecnico del Novara, si è congratulato con Pio e Sebastiano Esposito per aver bruciato le tappe e raggiunto traguardi sorprendenti. Le sue parole a DAZN evidenziano come la crescita di questi giovani talenti sia il risultato di una formazione rigorosa e di un impegno costante, dimostrando che i risultati sono spesso una naturale conseguenza del lavoro svolto con dedizione. Una testimonianza di come il talento possa fiorire con la giusta guida.

Zanchetta ha parlato a DAZN, le dichiarazioni dell’ex tecnico di Pio e Sebastiano Esposito. Andrea Zanchetta, ex allenatore della Primavera dell’ Inter oggi al Novara, ha parlato così della crescita di Sebastiano e Pio Esposito a DAZN: LE PAROLE – «Dobbiamo prima formare e poi ottenere risultati: qualcuno può pensarla come ipocrisia ma bisogna sforzarsi a ragionare nella maniera opposta. I risultati sono spesso una conseguenza. Conosco bene i due Esposito, ho avuto la fortuna di allenarli: più Sebastiano perché Pio ha bruciato le tappe in maniera incredibile. Quando Chivu era in Primavera se l’è portato su subito giustamente: io ero all’Under 18 e lui ha scalato subito le categorie dalla 17. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zanchetta applaude: «Pio e Sebastiano Esposito? Hanno bruciato le tappe, hanno una qualità»

