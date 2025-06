Zanardi FdI | Ripristinare subito la rampa per disabili al Cheope

La sicurezza e l’inclusione devono essere priorità di ogni città. Per questo, Gloria Zanardi di Fratelli d’Italia ha prontamente presentato un’interrogazione, chiedendo all’Amministrazione di ripristinare subito la rampa per disabili al Cheope, garantendo accessibilità e rispetto per tutti i cittadini. È ora di passare dalle parole ai fatti: l’accesso universale deve essere una realtà, non solo un obiettivo.

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gloria Zanardi su segnalazione di alcuni cittadini, ha depositato un’interrogazione scritta per sollecitare l’Amministrazione ad intervenire tempestivamente al fine di ripristinare la rampa di accesso al Pubblico Passeggio dal parcheggio del "Cheope". 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Zanardi (FdI): «Ripristinare subito la rampa per disabili al Cheope»

